No! Quest’uomo non è turco e non ha 299 anni

Si può vivere fino a 300 anni? Secondo molti utenti social, sì. Lo sostengono condividono il video di un uomo identificato come una persona turca di 299 anni. Un’età che se fosse veramente stata raggiunta costituirebbe certamente un record mondiale. Infatti, nessun essere umano ha mai vissuto così a lungo, tantomeno quello nel video.

Circolano dei video di un uomo molto anziano, che secondo chi li condivide sarebbe un signore turco di 299 anni.

L’uomo era in realtà tailandese.

Si chiamava Luang Pho Yai e aveva 109 anni alla sua morte, nel marzo 2022.

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei video che circolano su Facebook.

Grazie a una serie di ricerche è possibile risalire al video originale sul quale sono state messe le scritte in sovraimpressione. A condividerlo è l’account TikTok aui.saranya_kh, nuova versione di auyary13, il primo a diffondere i video da centinaia di milioni di visualizzazioni. Sebbene su Facebook si sostiene che l’uomo sia turco, in realtà non è così.

Con una serie di ricerche è possibile risalire all’identità dell’uomo, oggetto di numerosi articoli proprio per la sua veneranda età. Si tratta con buona probabilità del thailandese Luang Pho Yai. Secondo Insider, la ragazza che ha condiviso inizialmente i video nell’ottobre del 2021 è sua nipote Auyary, la correlazione tra i due account TikTok ritorna anche su Instagram, dove la ragazza svela qualche dettaglio in più sul nonno. Spesso appare in un tempio, e viene menzionato l’ospedale Ratchasima, nella periferia nord est di Bangkok. Sappiamo con certezza che l’anziano signore è morto il 22 marzo 2022 all’età di 109 anni, dato che è la nipote a ricordarlo, in un post nel primo anniversario della morte.

Conclusioni

Circolano dei video di un uomo molto anziano, che secondo chi li condivide sarebbe un signore turco di 299 anni. L’uomo era in realtà tailandese. Si chiamava Luang Pho Yai e aveva 109 anni alla sua morte, nel marzo 2022.

