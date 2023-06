Chef abruzzese rapito in Ecuador, il video del blitz dei finti poliziotti: armi in pugno e volto scoperto

Divisa da poliziotti, berretto in testa, volto scoperto e armi in pugno. Due uomini entrano nel ristorante Il sabore mio dello chef abruzzese Panfilo Colonico, si guardano intorno poi entrano in cucina e portano via l’italiano, che non oppone resistenza, mentre un terzo uomo armato li aspetta fuori con il casco a coprire il viso. L’episodio, ripreso dalle telecamere, sarebbe avvenuto sabato 24 giugno e la polizia, riferisce il quotidiano El Universo, ha iniziato le ricerche. Benny, questo il soprannome del cuoco originario di Sulmona, aveva aperto il locale poco più di due anni fa a Guayaquil, capitale commerciale dell’Ecuador. Il console italiano in Ecuador ha comunicato quanto accaduto ai parenti dello chef a Sulmona, attraverso il consigliere regionale Massimo Verrecchia. Nel frattempo si è attivata la Farnesina, che «sta seguendo la delicata situazione».

