Brividi per l’Italia Under 21, gli azzurrini vincono 3-2 contro la Svizzera agli Europei 2023

Una vittoria fondamentale per l’Italia Under 21 ai campionati Europei 2023, la cui fase finale si gioca in Romania. Gli azzurrini, dopo l’amara sconfitta contro la Francia, si impongono per 3-2 contro la Svizzera, soffrendo nel secondo tempo il ritorno degli elvetici. Tutto aperto ora per il passaggio del turno, con Italia e Svizzera a pari merito a 3 punti nel Girone D e Norvegia e Francia che scendono ora in campo. Si qualificano alla fase successiva le prime due classificate nel girone. Grazie alla vittoria contro la Svizzera, l’Italia è in vantaggio sugli elvetici in caso di arrivo a pari punto.

La partita

L’Italia domina la prima frazione di gioco, sbloccando immediatamente la gara con Pirola al sesto e Gnonto all’11esimo minuto. Sul finale di tempo, Parisi ha segnato la rete del 3-0, che ha fatto andare gli azzurrini all’intervallo forse un po’ troppo rilassati. La Svizzera è tornata in campo più aggressiva e ha subito accorciato il risultato al 47esimo, per poi segnare ancora cinque minuti dopo. La squadra italiana ha avuto le occasioni per riportare a distanza gli avversari ma non è stata in grado di chiuderla. Males ha avuto sul sinistro la possibilità di riportare in parità il match ma ha tirato al lato solo davanti a Carnesecchi. Il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. L’Italia mercoledì 28 giugno incontrerà la Norvegia nell’ultima sfida del girone.

