Senza Var né Goal line technology all’Europeo Under 21, bufera su Italia-Francia: rigore negato e gol fantasma per gli azzurrini

Partenza da dimenticare per l’Italia Under 21 agli Europei, con gli azzurrini di Paolo Nicolato battuti 2-1 dalla Francia dopo una partita funestata da almeno due episodi incredibilmente non visti dall’arbitro. Francesi in vantaggio al 22′ con Arnaud Kalimuendo, poi arriva il pareggio azzurro al 36′ con Pellegri di testa e infine il gol della vittoria dei transalpini con Bradley Barcola, complice un errore difensivo dell’Italia. Ma senza Var e Goal line technology, assenti negli stadi datati di Romania e Georgia che ospitano gli Europei, tutto era affidato all’arbitro e i suoi assistenti, che in un paio di situazioni devono essersi distratti. All’inizio della ripresa, all’Italia è stato negato un limpido rigore per un fallo di mano di Kalulu dopo l’angolo di Tonali colpito di testa da Pirola. Il braccio del milanista era larghissimo, eppure per l’arbitro nulla da segnalare. Ma è verso la fine della partita che è avvenuto l’episodio più evidente: colpo di testa di Bellanova che tocca il palo, la palla viene respinta da un giocatore francese che appare dentro la porta.

Leggi anche: