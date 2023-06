Moto Gp Olanda 2023, ad Assen vince Bagnaia davanti a Bezzecchi

Pecco Bagnaia domina il Gp d’Olanda 2023 tagliando per primo il traguardo ad Assen. Dietro di lui la Ducati di Marco Bezzecchi e la Ktm del sudafricano Brad Binder. Quest’ultimo viene però penalizzato per un’infrazione di track limits, avendo percorso con la moto l’area verde a bordo pista, e perde la terza posizione a favore dello spagnolo Espargarò. In classifica generale, Bagnaia allunga sugli avversari e si porta a 194 punti, Martin è a 159 e appena un punto dietro di lui accorcia Bezzecchi.

