Il 60% degli italiani dichiara meno di 1000 euro lordi al mese. Ma ogni italiano spende oltre 2mila euro l’anno in lotto, lotterie e gratta e vinci di Stato

Il 60% dei cittadini italiani vive con meno di mille euro lordi al mese. O almeno questo è quanto dichiarano. Nel dettaglio, il 23,75% dei contribuenti dichiara redditi da negativi a 7.500 euro lordi. Il 18,84% tra i 7.500 e i 15mila euro. Quindi, il 42,6% degli italiani che pagano le tasse contribuisce all’1,73% dell’Irpef, ovvero 175, 4 miliardi. Mentre, il 13,5% risulta con redditi tra i 15 e i 20 mila euro, e paga il 5,65% dell’Irpef. Infine, la fascia tra il 20 e i 29mila riguarda il 22,1% del totale. È quanto rivelano i dati riportati dal Corriere Economia. Siamo quindi un Paese con una grande fascia di persone che fatica ad andare avanti. Ma appare anche che – al tempo stesso – cerchi di trovare fortuna in altri modi.

Nel 2022 il record assoluto

Secondo i dati del Libro Blu dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2022 il nostro Paese ha toccato il record assoluto nella spesa per il gioco d’azzardo. Che si attesta a 136 miliari di euro. Nel 2021 era a 111,7 miliardi di euro. A questi vanno aggiunti altri 20 miliardi per il gioco irregolare in mano alle associazioni criminali. Lo scorso anno la spesa media per il gioco, togliendo la parte illegale, è stata di 2.320 a cittadino. Nel 2021 era di 1.886 euro.

Evasione di massa?

Tra i dati rilevanti vi è anche quello degli smartphone. Su meno di 60 milioni di abitanti i cellulari nel 2022 risultano essere 78,2 milioni, in crescita di 200mila unità rispetto all’anno precedente. Pertanto, il 97,5% di cittadini italiani ha almeno uno smartphone. Si parla quindi di quasi l’intera popolazione. In crescita anche il numero di coloro che possiedono un computer, ovvero il 75% delle persone del nostro Paese. I consumi schizzano, mentre gli introiti faticano ad aumentare. Dati che rivelano una potenziale evasione di massa.

