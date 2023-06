Roma, accoltella la compagna incinta di sette mesi e scappa

Dopo una violenta lite ha accoltellato la compagna, incinta al 7 mese, causandogli ferite non gravi per poi darsi alla fuga. È successo ieri notte a Roma, in via dei Due Ponti. Autore dell’aggressione un cittadino tunisino di 42 anni che questa notte è stato rintracciato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile. Vittima una donna di 32 italiana. Nei confronti dell’uomo, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura, l’accusa è di tentato omicidio.

