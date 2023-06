Il cross di Ronaldinho per Khaby Lame diventa una gag virale, il disastro in campo del tiktoker: «Gli avevo detto di non darmi la palla» – Il video

La prestazione sul campo di Orlando, in Florida, deve aver convinto fino in fondo Khaby Lame che sia meglio restare a fare l’intluencer che tentare la carriera da calciatore. Il tiktoker italiano è infatti riuscito a diventare virale anche con una scena involontariamente comica di cui è stato protagonista nella partita di beneficenza con diverse vecchie glorie del calcio. Tra loro il portiere Higuita, Ronaldo “il fenomeno” e Ronaldinho. È stato proprio l’ex milanista a non riuscire a trattenere le risate a fine partita, dopo aver servito a Khaby Lame un lungo passaggio che poteva lanciarlo dritto in porta. Peccato però che il tiktoker non sia riuscito per niente a stoppare il pallone, controllato – si fa per dire – nel modo più disastroso possibile. La scena ha fatto sperticare dalle risate anche i telecronisti brasiliani, come si sente in uno dei video che circolano sui social. È stato poi l’intluencer a raccontare sul suo account di aver detto a Ronaldinho a inizio partita: «Fai in modo che se devi affidarti a qualcuno, non passarmi la palla! Io sono bravo solo a fare il runner». Di quell’esperienza comunque il tiktoker conserverà per sempre un bellissimo ricordo: «Mi sono divertito molto con voi ragazzi e sono orgoglioso di poter dire ai miei figli che Ronaldinho ha fatto un crosso per me e ho preso la palla in faccia!».

