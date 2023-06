Coldplay, il duetto a sorpresa tra Zucchero e Chris Martin manda in visibilio San Siro – Il video

Nuovo concerto, nuova sorpresa. La scorsa settimana, per il loro concerto a Napoli, i Coldplay hanno mandato in estasi il pubblico del Maradona cantando Napule è di Pino Daniele. Qualche giorno più tardi, nella loro prima data a San Siro, hanno replicato cantando O mia bela Madunina, una delle canzoni-simbolo di Milano. Per la loro seconda data nel capoluogo lombardo, la band inglese ha voluto chiamare sul palco un ospite d’eccezione: Zucchero. Fino a quel momento, il cantautore emiliano era impegnato tra il pubblico a cantare insieme a tutti gli altri fan, ma è stato convinto da Chris Martin a salire sul palco. Una scena che, precisa Zucchero su Instagram, non era affatto preparata. «Una delle cose che mi piace di più di questo mestiere è l’improvvisazione», scrive il cantante sui social. Zucchero ha raggiunto i Coldplay sul palco di San Siro per cantare Diamante, il brano pubblicato nel 1990 in duetto con Randy Crawford, e poi si è preso la scena lanciandosi in una performance voce e chitarra di Hey man. «Sentire tutto il pubblico cantare insieme a noi è stato un momento molto forte che non dimenticherò. Finito il concerto, quando ero già in macchina, mi è arrivato questo bellissimo messaggio di Chris Martin: “Zucchero, our brother forever. Thank you so much for being here today”», racconta il cantautore italiano. E poi fa un’ultima considerazione: «Tutto questo si chiama “anima”, “amore” e “rispetto”, che dovrebbe esistere sempre non solo tra artisti ma soprattutto tra esseri umani». Zucchero e i Coldplay si sono incontrati per la prima volta in uno studio di registrazione a Los Angeles. Qualche anno più tardi, Chris Martin aveva tessuto le lodi della cover fatta da Zucchero di The Scientist, uno dei brani più celebri dei Coldplay.

