I Coldplay a San Siro omaggiano Milano: Chris Martin canta «O mia bela Madunina» – Il video

A ogni città la sua canzone. Dopo l’omaggio a Napoli e a uno dei suoi cantautori più celebri Pino Daniele, questa sera a Milano il frontman dei Coldplay, Chris Martin, si è esibito sulle note di «O mia bela Madunina», brano simbolo del capoluogo lombardo, composta in parole e musica da Giovanni D’Anzi nel 1934. Dopo le due date nel capoluogo campano, la band britannica è arrivata a Milano per un poker di date allo Stadio San Siro con il loro Music of the spheres world tour: oggi, domenica 25 giugno e lunedì 26; poi ancora mercoledì 28 e giovedì 29 giugno. Ad aprire tutte le quattro serate, i Chvrches, trio synth pop scozzese e la cantautrice romana Mara Sattei.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: