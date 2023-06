Chi è il manager italiano dell’energia fermato a Mosca

Un manager italiano è stato fermato a Mosca. A confermarlo fonti della Farnesina, sottolineando che il consolato generale si sta occupando del caso e senza aggiungere ulteriori elementi. Secondo quanto si apprende da altre fonti, si tratterebbe di Giovanni Di Massa, 61 anni, uno dei top manager della compagnia energetica Iss International. Si troverebbe in libertà vigilata in attesa del processo. (in aggiornamento)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: