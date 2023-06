Putin ringrazia i soldati che hanno fermato il tentato golpe della Wagner: «Avete impedito una guerra civile» – Il video

L’incontro tra il presidente russo e le autorità in Piazza della Cattedrale al Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato personalmente in Piazza della Cattedrale al Cremlino i militari e le forze dell’ordine che hanno contributo a fermare il tentato colpo di Stato, guidato nei giorni scorsi da Yevgeny Prigozhin, leader della compagnia di mercenari Wagner. Tra i partecipanti, in tutto oltre 2,5 mila persone, c’è anche il Ministero degli affari interni. «Avete sostanzialmente fermato una guerra civile, agito in modo corretto e coordinato», ha dichiarato il capo dello Stato russo, dimostrandosi grato ai propri soldati.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: