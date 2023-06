La squadra di calcio di Salò è interessata Romano Floriani Mussolini. E la rete si scatena

La squadra di calcio Feralpisalò ha mostrato interesse per il difensore della Lazio Romano Floriani Mussolini. Il pronipote del Duce, figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, classe 2003, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Roma, passando poi nella Lazio nel 2016. Secondo quanto riporta il Corriere Floriani Mussolini ha rinnovato con il club biancoceleste fino al 30 giugno del 2026 ma potrebbe esserci un prestito, finora non ufficializzato. Sul ragazzo per il momento ci sarebbero gli interessi del Catanzaro e della Feralpisalò. L’indiscrezione sportiva, dato il cognome, non è passata inosservata sui social. «Mussolini di nuovo a Salò, troppi ricordi», si legge tra i commenti su Twitter. E ancora: «Siamo oltre». Finora il diretto interessato non ha confermato la possibilità del prestito.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: