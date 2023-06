No! Luigi Di Maio non ha indossato il velo con l’ambasciatrice dell’Oman

Avere alleati in politica è importante e soprattutto per quanto riguarda gli esteri. E per questo alle volte può essere utile adeguarsi alle tradizioni altrui per avvicinarsi politicamente. Questo è quello che suggerisce un’immagine che circola su Facebook nella quale si vede l’ex ministro degli Esteri e ora rappresentante Ue presso i Paesi del Golfo Persico, Luigi Di Maio, appare assieme a Rua Al Zadjali, ambasciatrice dell’Oman a Bruxelles e a capo della Missione nell’Ue del Paese, indossare un velo sul capo.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine in cui Luigi Di Maio appare con un esponente politica dell’Oman indossando un velo sul capo, uguale a quello della donna.

In realtà, l’immagine è un fotomontaggio.

Nella foto originale Di Maio non indossa nessun copricapo.

Analisi

«Non credo che potrò smettere di ridere». Breve ma eloquente la descrizione di un’utente nel condividere l’immagine oggetto di verifica.

In verità, però, Di Maio non ha indossato il velo. L’immagine è quella apparsa tra i commenti del tweet in cui il politico ha pubblicato l’immagine.

Conclusioni

