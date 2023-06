«Panfilo Colonico è libero»: la foto dello chef italiano rapito in Ecuador

Lo sostengono i media locali. Uno scatto lo ritrae con la barba lunga e in canotta nera e bermuda. La notizia ancora in attesa di conferma

Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador, sarebbe di nuovo libero. A sostenerlo è la stampa locale. Secondo le prime informazioni Colonico si sarebbe presentato da solo davanti al suo ristorante La Garzota. In un filmato circolato dopo la sua sparizione è ritratto il blitz dei rapitori travestiti da finti poliziotti. Lo stesso giorno erano spariti anche il suo telefono cellulare e il suo computer. Secondo OndaTv e ReteAbruzzo lo chef originario di Sulmona avrebbe fatto sapere agli amici di essere libero: «Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film», avrebbe detto ad alcuni amici abruzzesi. Colonico aveva barba lunga, canotta nera e bermuda, il viso provato ma sorridente. Lo chef è apparso in condizioni pressocchè buone anche se visibilmente sconvolto.

Secondo alcuni testimoni sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi davanti la sua attività a bordo di un taxi. I rapitori lo avrebbero lasciato al casello della strada. Il giornale pubblica una foto di Colosimo. Nel pomeriggio di ieri era stata arrestata una delle due guardie del corpo dello chef. Il bodyguard, che Colonico aveva reclutato qualche giorno prima del rapimento per tutelare la propria incolumità, è stato denunciato per il furto nel ristorante dello chef, avvenuto ieri sera in orario di chiusura. La guardia giurata avrebbe rubato due televisori e una somma di 350 dollari in contanti. La polizia si è messa sulle sue tracce, fermandolo qualche ora dopo. Nei giorni scorsi uno dei rapinatori era tornato al ristorante per pranzo, come riferito da alcuni testimoni.

Foto copertina: Reteabruzzo

