Libero spara: Bianca Berlinguer a Mediaset! La voce girata ieri sui siti, senza conferme né smentite

Bianca Berlinguer trasloca a Mediaset? Oggi, 30 giugno, il giornale Libero spara l’indiscrezione in prima pagina. Mentre ieri La Stampa parlava del malcontento della conduttrice per la programmazione al martedì sera. E di un’interrogazione di Italia Viva sui presunti compensi di Alessandro Orsini (che ha sempre smentito) per partecipare alla trasmissione Rai. Il tutto accade a una settimana dalla presentazione dei palinsesti. Secondo Libero l’approdo del volto storico di Raitre alla corte di Pier Silvio Berlusconi rappresenterebbe la più grande apertura a sinistra del Biscione negli ultimi anni. Un avvenimento paragonabile a quello di Michele Santoro negli anni Novanta. E proprio Santoro potrebbe essere ben accolto oggi a Mediaset.

Il palinsesto

Dove già lavora la sorella di Bianca, ovvero Laura Berlinguer, che è giornalista a Studio Aperto. La conduttrice si sarebbe diretta mercoledì 28 giugno di buon mattino a viale Mazzini per protestare contro la programmazione. Che vedrebbe Cartabianca andare allo scontro con il programma di Francesca Fagnani e quello di Alessia Marcuzzi. Berlinguer sarebbe stata rassicurata dal nuovo amministratore delegato Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi. Ma l’incontro tra le parti sarebbe stato definito comunque interlocutorio. E non completamente soddisfacente per lo staff di Cartabianca. Dopo gli addii di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Massimo Gramellini e Lucia Annunziata si profilerebbe quindi un altro abbandono per la terza rete del servizio pubblico.

Cartabianca e oltre

Ieri La Stampa aggiungeva che dalle parti di viale Mazzini non c’è disinteresse nei confronti di Cartabianca. E i vertici sono pronti a tutelare il programma anche da eventuali polemiche sui compensi degli ospiti. La sensazione è che lei come il conduttore di Report Sigfrido Ranucci siano rimasti in organico senza supporto. La conduttrice ha contrattaccato sugli ascolti di Cartabianca. Che ha raccolto il 9,6% nell’ultima puntata. E avrebbe una proposta anche da La7. Anche se mai avrebbe immaginato l’addio alla tv pubblica. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

