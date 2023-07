La specialità segreta di Elly Schlein? La veronica. Le riusciva benissimo giocando a calcio, meno in politica – Il video

La finezza finora l’è riuscita solo per hobby sul campo di calcio. Elly Schlein è nota a tutte le convocate nella Nazionale di calcio delle parlamentari per un numero di alta scuola che le riuscì fin dalla prima discesa in campo: una “veronica”. È quella finta che inganna in dribbling l’avversario sbilanciandolo e aprendo la strada davanti per avanzare con il pallone, e riesce fra gli applausi del pubblico solo ai campioni. In politica però è assai più difficile, e fin qui non s’è ancora vista la prodezza. La Schlein in nazionale di calcio delle parlamentari portava la maglia numero, quella che nell’11 in campo di solito spetta agli stopper, e nei contrasti in effetti primeggiava come si vede in questa collezione di immagini dall’album del cuore delle onorevoli azzurre. Elly era una buna portatrice di palla, in grado di attraversare il campo con ampie falcate mantenendo il possesso e lanciando le attaccanti della sua nazionale. Non ha giocato molte partite per gli impegni istituzionali, e ha quasi sempre disertato gli allenamenti (cosa che incideva sul fiato, come lei stessa ha confessato). Ma si ricordano suoi ottimi assist con cui ha mandato più volte a segno le due bomber della squadra: l’europarlamentare azzurra Lara Comi e la compagna del Pd Anna Ascani. Fuori dal campo la vita si è capovolta: è la Schlein a dovere attendere gli assist. Ma non ne arrivano molti…

