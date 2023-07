Tragedia in Formula 3: il 18enne Van’t Hoff perde il controllo dell’auto, rimane in mezzo alla pista e viene travolto – Il video

Dramma sul circuito belga di Spa Francorchamps, dove ha perso la vita il giovane pilota olandese di Formula 3 Dilano Van’t Hoff, all’età di 18 anni. Van’t Hoff era lanciato verso il traguardo, durante l’ultimo giro della gara valida come quarta tappa del campionato di Formula 3 regionale europea, quando a causa della pioggia battente ha perso il controllo della propria monoposto, all’uscita dell’ultima curva prima del rettilineo “Kemmel”. L’auto del giovane non è però uscita fuori pista, continuando a slittare al centro del tracciato dove è si è scontrata con la monoposto di Adam Fitzgerald che sopraggiungeva a tutta velocità. Un dramma fin troppo simile a quello in cui perse la vita il pilota di Formula 2 Anthoine Hubert, nel 2019. Stesso punto del tracciato, stessa dinamica. Per questo molti spettatori chiedono a gran voce che lo storico tracciato non venga più utilizzato, o che venga modificato.

La carriera e il cordoglio

Una vita stroncata e un pilota che avrebbe potuto correre per molti anni ancora Vant’Hoff. Classe 2004, aveva inziato ad appassionarsi alle gare automobilistiche correndo con i go kart. I buoni risultati erano arrivati fin da subito, portando il ragazzo ad essere ingaggiato dal team Mp Motorsport, al quale era rimato fedele nella sua avventura nella Formula 3 regionale europea. Per lui, non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio della federazione sportiva: «Il Formula Regional European Championship annuncia con tristezza la morte del pilota Dilano Van’T Hoff. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici», si legge nella nota della federazione. «Il Royal Automobile Club del Belgio, il Circuito di Spa-Francorchamps e il Gruppo SRO Motorsports — continua il comunicato — si uniscono ad Alpine e all’Aci nell’esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici del pilota».

