Anche Gigi Buffon tentato dall’Arabia Saudita, a 45 anni l’offerta milionaria per finire la carriera

C’è anche Gigi Buffon nel mirino dell’Arabia Saudita, con un’offerta arrivata al portiere del Parma da un club che potrebbe tentarlo per concludere la già infinita carriera. 45 anni compiuti a gennaio scorso, l’ex capitano della Nazionale e della Juventus arriva da un’annata con poche presenza in B con il suo Parma, anche dovute agli acciacchi dell’età. Di smettere per il momento Buffon non sembra aver alcuna intenzione. E il suo nome in campo internazionale ha ancora un certo peso, tanto da convincere un club non ancora chiarito dagli esperti di calciomercato a proporgli un finale tra i pali con un ingaggio più che generoso. Come anticipato da Gianluca Di Marzio e poi rilanciato da tuttob.com, per Buffon sarebbe pronta un’offerta da 15 milioni all’anno per un contratto fino al 2025. Con il Parma il suo futuro è ancora tutto da decidere, quando ormai manca un anno alla scadenza del contratto.

