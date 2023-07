Caltanissetta, accusa un migrante di tentata violenza sessuale: le telecamere lo scagionano. Denunciata per calunnia

Sono risultate false le accuse di tentata violenza sessuale di una donna che lo sorso martedì ha denunciato l’accaduto in pieno centro, intorno alle 21, a due passi da piazza Garibaldi. La presunta vittima aveva accusato un giovane migrante, ospite del Cara, che successivamente era stato individuato dai poliziotti e portato in questura. Per la donna, che aveva attirato l’attenzione di due passanti, era stato attivato immediatamente il «codice rosa», con l’arrivo di un’ambulanza che l’ha trasportata al pronto soccorso. Ma il suo racconto non aveva convinto, mentre quello del ragazzo era sembrato convincente agli investigatori. Solo la visione del girato delle telecamere di sorveglianza di zona ha scagionato completamente il giovane. Nei filmati, i due effettivamente si incontrano ma non accade altro. Ora la donna sarà denunciata per calunnia.

