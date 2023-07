Caltanissetta, denuncia per stalking l’ex già condannato per violenze. Poi il suicidio

Solo pochi giorni fa ha avuto il coraggio di denunciare, ancora, l’ex compagno, già condannato in appello per violenze sessuali, lesioni e minacce di morte. Ma non è bastato a farla sentire sicura, questa è l’ipotesi degli investigatori, e si è tolta la vita. È successo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, dove una 33enne si è tolta la vita, probabilmente temendo che le violenze e i maltrattamenti dell’ex potessero ripetersi. I due avevano avuto una breve relazione, solo qualche mese, nel 2020. La donna aveva denunciato il 26enne ottenendo la condanna in primo grado a 11 anni, poi confermata in appello lo scorso aprile. L’uomo aveva poi ottenuto i domiciliari e il 28 giugno la ragazza è tornata in Procura per sporgere una nuova denuncia, per stalking e minacce di morte. La procuratrice generale Fabiola Furnari aveva ritenuto l’uomo pericoloso, disponendo immediatamente l’aggravamento della misura cautelare e il ritorno in carcere. Appena una settimana dopo però, la donna si è tolta la vita. Del caso si occuperà ora la Procura nissena, per accertare se qualcosa nei controlli a cui l’uomo era sottoposto, essendo ai domiciliari, non abbia funzionato.

