Luis Enrique al Psg, accordo dopo il divorzio con Galtier: domani la presentazione ufficiale

L’era di Luis Enrique al Psg sta per iniziare secondo i media francesi, secondo cui il tecnico spagnolo è stato avvistato a Parigi per la firma del contratto con il club. Si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in poche ore, con la presenza dell’allenatore data per certa alla conferenza stampa organizzata dal Psg per domani 5 luglio. Luis Enrique, 53 anni, avrebbe stretto l’accordo con il Psg già nei giorni scorsi secondo l’Equipe. Il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe atteso qualche giorno a confermare l’arrivo di Luisi Enrique in attesa che si risolvesse il contratto con Christophe Galtier, al centro dell’inchiesta per presunti commenti discriminatori, razzisti e islamofobi quando era sulla panchina del Nizza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: