Calendario Serie A 2023-2024: Tutte le partite giornata per giornata. Juventus-Napoli alla 15a, il derby di Milano alla quarta

Niente big match per le prime due giornate per il campionato di Serie 2023-2024. Per regolamento, infatti, si dovrà attendere la terza giornata per vedere sfidarsi due squadre che partecipano alle Coppe Europee. E sarà Napoli-Lazio ad aprire le danze delle partite più attese La prima, il 19 agosto vedrà il Milan affrontare il Bologna, Napoli contro la neopromossa Frosinone. La Juventus se la vedrà con l’Udinese mentre l’Inter ospiterà il Monza. Trasferta breve per la Salernitana che sarà ospite della Roma, mentre, la Lazio andrà a giocare a Lecce. Il derby di Milano si giocherà alla 4a di campionato, nel weekend del 17 settembre, quando andrà in scena San Siro Inter Milan. Nella stessa giornata si giocherà anche Juventus Lazio.

La 1a giornata (19 agosto)

Bologna-Milan

Empoli-Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

La 2a giornata (27 agosto)

Cagliari-Inter

Fiorentina-Lecce

Frosinone-Atalanta

Verona-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa, Milan-Torino

Monza-Empoli

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

La 3a giornata (Weekend del 3 settembre)

Atalanta-Monza

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Napoli-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Verona

Torino-Genoa

Udinese-Frosinone

La 4a giornata (17 settembre)

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Milan

Juve-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

La 5a giornata (24 settembre)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

La 6a giornata (27 settembre)

Cagliari-Milan

Empoli-Salernitana

Genoa-Roma

Inter-Sassuolo

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Udinese

Verona-Atalanta

Monza-Bologna

Frosinone-Fiorentina

La 7a giornata (1 ottobre)

Atalanta-Juventus

Bologna-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Lecce-Napoli

Roma-Frosinone

Milan-Lazio

Salernitana-Inter

Sassuolo-Monza

Torino-Hellas Verona

Udinese-Genoa

L’8a giornata: il derby di Torino (8 ottobre)

Cagliari-Roma

Empoli-Udinese

Frosinone-Verona

Genoa-Milan

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Atalanta

Lecce-Sassuolo

Monza-Salernitana

Napoli-Fiorentina

La 9a giornata (22 ottobre)

Atalanta-Genoa

Bologna-Frosinone

Fiorentina-Empoli

Verona-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Monza

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Inter

Udinese-Lecce

La 10a giornata: Napoli-Milan (29 ottobre)

Cagliari-Frosinone

Empoli-Atalanta

Genoa-Salernitana

Inter-Roma

Juventus-Verona

Lazio-Fiorentina

Lecce-Torino

Monza-Udinese

Napoli-Milan

Sassuolo-Bologna

L’11a giornata (5 novembre)

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Juventus

Verona-Monza

Milan-Udinese

Frosinone-Empoli

Roma-Lecce

Salernitana-Napoli

Torino-Sassuolo

La 12a giornata: il derby di Roma (12 novembre)

Fiorentina-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Frosinone

Juventus-Cagliari

Lazio-Roma

Lecce-Milan

Monza-Torino

Napoli-Empoli

Sassuolo-Salernitana

Udinese-Atalanta

La 13esima giornata: il derby d’Italia (26 novembre)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Cagliari-Monza

Empoli-Sassuolo

Frosinone-Genoa

Verona-Lecce

Roma-Udinese

Milan-Fiorentina

Juventus-Inter

Salernitana-Lazio

La 14a giornata (3 dicembre)

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Empoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Bologna

Milan-Frosinone

Monza-Juventus

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Torino-Atalanta

Udinese-Verona

La 15a giornata (10 dicembre)

Atalanta-Milan

Cagliari-Sassuolo

Empoli-Lecce

Frosinone-Torino

Verona-Lazio

Inter-Udinese

Juventus-Napoli

Monza-Genoa

Roma-Fiorentina

Salernitana-Bologna

La 16a giornata (17 dicembre)

Atalanta-Salernitana

Bologna-Roma

Fiorentina-Verona

Genoa-Juventus

Milan-Monza

Torino-Cagliari

Lecce-Frosinone

Lazio-Inter

Udinese-Sassuolo

La 17a giornata (23 dicembre)

Bologna-Atalanta

Empoli-Lazio

Frosinone-Juventus

Verona-Cagliari

Inter-Lecce

Monza-Fiorentina

Roma-Napoli

Salernitana-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Udinese

La 18a giornata (30 dicembre)

Atalanta-Lecce

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Torino

Genoa-Inter

Verona-Salernitana

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Milan-Sassuolo

Napoli-Monza

Udinese-Bologna

La 19a giornata (7 gennaio)

Bologna-Genoa

Empoli-Milan

Frosinone-Monza

Inter-Verona

Lecce-Cagliari

Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

La 20a giornata: c’è Milan-Roma (14 gennaio)

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Udinese

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Juventus-Sassolo

Lazio-Lecce

Milan-Roma

Monza-Inter

Napoli-Salernitana

La 21a giornata (21 gennaio)

Bologna-Fiorentina

Empoli-Monza

Frosinone-Cagliari

Inter-Atalanta

Lecce-Juventus

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Genoa

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Milan

La 22a giornata (28 gennaio)

Atalanta-Udinese

Cagliari-Torino

Fiorentina-Inter

Genoa-Lecce

Hellas Verona-Frosinone

Juventus-Empoli

Lazio-Napoli

Milan-Bologna

Monza-Sassuolo

Salernitana-Roma

La 23a giornata: c’è Inter-Juve(4 febbraio)

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Milan

Inter-Juventus

Lecce-Fiorentina

Napoli-Hellas Verona

Roma-Cagliari

Torino-Salernitana

Udinese-Monza

La 24a giornata: Milan-Napoli e Roma-Inter (11 febbraio)

Bologna-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Frosinone

Genoa-Atalanta

Juventus-Udinese

Milan-Napoli

Monza-Hellas Verona

Roma-Inter

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Torino

La 25a giornata (18 febbraio)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Frosinone-Roma

Verona-Juventus

Inter-Salernitana

Lazio-Bologna

Monza-Milan

Napoli-Genoa

Torino-Lecce

Udinese-Cagliari

La 26a giornata (25 febbraio)

Bologna-Verona

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Lazio

Genoa-Udinese

Juventus-Frosinone

Lecce-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Torino

Salernitana-Monza

Sassuolo-Empoli

La 27a giornata: c’è Napoli-Juve (3 marzo)

Atalanta-Bologna

Empoli-Cagliari

Frosinone-Lecce

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Lazio-Milan

Monza-Roma

Napoli-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Salernitana

La 28a giornata (14 marzo)

Bologna-Inter

Cagliari-Salernitana

Fiorentina-Roma

Genoa-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Hellas Verona

Milan-Empoli

Napoli-Torino

Sassuolo-Frosinone

La 29a giornata: c’è Inter-Napoli (17 marzo)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Bologna

Frosinone-Lazio

Hellas Verona-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Sassuolo

Salernitana-Lecce

Udinese-Torino

La 30a giornata (30 marzo)

Bologna-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Fiorentina-Milan

Genoa-Frosinone

Inter-Empoli

Lazio-Juventus

Lecce-Roma

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Udinese

Torino-Monza

La 31a giornata: c’è il derby di Roma (7 aprile)

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

Milan-Lecce

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Salernitana-Sassuolo

Udinese-Inter

La 32a giornata: il derby di Torino (14 aprile)

Atalanta-Verona

Bologna-Monza

Fiorentina-Genoa

Inter-Cagliari

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Juventus

Udinese-Roma

La 33a giornata: c’è Milan-Inter (21 aprile)

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Verona-Udinese

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Roma-Bologna

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Lecce

Torino-Frosinone

La 34a giornata: ci sono Napoli-Roma e Milan-Juve (28 aprile)

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Inter-Torino

Juventus-Milan

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Roma

La 35a giornata (5 maggio)

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

Hellas Verona-Fiorentina

Milan-Genoa

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Inter

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

La 36a giornata: Roma-Atalanta (12 maggio)

Atalanta-Roma

Fiorentina-Monza

Frosinone-Inter

Genoa-Sassuolo

Hellas Verona-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Empoli

Lecce-Udinese

Milan-Cagliari

Napoli-Bologna

La 37a giornata (19 maggio)

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

La 38a giornata (26 maggio)

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

Le regole

Alla presenza delle “legends“: Fabio Cannavaro, Luigi di Biagio e Alessandro Matri è stato presentato il calendario della prossima stagione, asimmetrico tra andata e ritorno. Prevista anche alternanza assoluta per alcune squadre della stessa città o regione, quando una giocherà in casa, l’altra sarà in trasferta, anche in caso di stadi diversi tra le due. La norma si applica alle coppie Lazio-Roma, Milan-Inter, Juventus-Torino, Napoli-Salernitana, Empoli-Fiorentina. In aggiunta, per il calendario 2023-2024 è stato deciso che i derby debbano necessariamente svolgersi in giornate differenti. Deciso anche che non possano i big match, quelli che vedono scontrarsi le squadre che partecipano alle Coppe Europee non potranno essere nel 1o e nel 20 turno; nell’ultimo, nell’infrasettimanale della 6a giornata e in quella precedente (5a). Alla lista si aggiunge anche il 19esimo turno, vicino alla Supercoppa.

Inizio, fine e soste nazionali

Non ci saranno lunghi nel prossimo campionato di Serie A. Come reso noto dalla Lega a fine giugno, si disputeranno partite anche durante la consueta pausa tra Natale e Capodanno e per l’Epifania. Il turno infrasettimanale sarà uno solo, il 27 settembre prossimo. Anche gli stop per le Nazionali sono già stabiliti: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024. Sarà una stagione intensa, che inizierà il 19 agosto e terminerà il 26 maggio in vista degli Europei in Germania. La finale della Coppa Italia è prevista per il 15 maggio.

