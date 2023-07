Milano, rimane incastrata nel letto contenitore. Salvata in extremis dai carabinieri quando aveva oramai perso i sensi

Quando i carabinieri sono intervenuti lei aveva oramai perso i sensi. Martedì sera una donna di 43 anni è rimasta ferita in maniera seria dopo essere stata travolta dalla rete metallica del suo letto. La donna è rimasta letteralmente incastrata dentro il suo letto contenitore. Ad allertare il 112 alcuni residenti di via Pantano che hanno sentito urlare con insistenza la donna. Secondo quanto riporta Milano Today i carabinieri arrivati sul posto, hanno individuato una villetta e hanno deciso di intervenire con i vigili del Fuoco. La 43enne era oramai svenuta, con un braccio e una gamba bloccati tra il cassettone e la rete. Liberata, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Gaetano Pini con fratture multiple agli arti. In casa, hanno poi accertato i militari, erano presenti i figli minorenni della signora, che però non si sono accorti di nulla.

(in copertina foto di Shane McKnight su Unsplash)

