Scicli, va in choc anafilattico dopo la Tac ai denti e muore

Federica Borrometi, 44 anni, originaria di Napoli, è morta stanotte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per uno choc anafilattico in seguito ad un ascesso molare. La donna, da tempo residente a Scicli, dove lavorava in un call center, era arrivata al pronto soccorso perché lamentava di un forte dolore all’arcata dentale. I medici l’hanno sottoposta a una Tac ma il liquido di contrasto utilizzato per l’esame l’avrebbe portata in choc anafilattico. Il decesso è arrivato nel giro di poche ore. La salma – riporta il Corriere del Mezzogiorno – è stata già sotto sequestro dall’autorità giudiziaria a disposizione del magistrato di turno. L’Asp (Azienda sanitaria provinciale) di Ragusa ha avviato un’indagine interna. Il Corriere riporta lo sconforto e l’incredulità tra gli amici ragusani e campani. «Non so se sarebbe bastato un test per verificare eventuali allergie al contrasto. L’unica cosa sicura è che Federica perde la vita a 44 anni, per un dolore ai denti. Non ci sono parole», scrive Rossella. Ed Eliana: «Eri lì davanti a me per un ascesso al dente, aspettavi il tuo turno come tutte e poi, quando sei entrata per una Tac, medici che correvano… e poi esci tu su una barella, morta: non ci sei più, io non ci credo ancora».

Leggi anche: