Tempesta si abbatte sui Paesi Bassi: un morto, aeroporto di Amsterdam chiuso e 300 voli cancellati

Non solo Milano, anche diverse città sul mare del Nord sono state vittima del maltempo nelle scorse ore. Tra queste anche anche Amsterdam e il suo aeroporto Schipol, dove tutti i voli in arrivo sono stati cancellati. Al momento sono 300 gli aerei che non potranno atterrare nel principale aeroporto dei Paesi Bassi, il terzo in Europa per numero di passeggeri e primo per numero di voli. Il problema principale è costituito dalle forti raffiche di vento che soffiano insistentemente sulla pista con velocità fino a 145 chilometri all’ora, e continueranno a farlo almeno fino alle 16, prevedono le autorità aeroportuali. Mentre l’Olanda settentrionale si trova in particolare sofferenza, con la capitale sferzata dalla perturbazione atlantica Poly e il governo che ha diramato l’allerta a tutti gli abitanti, «caldamente invitati a non uscire dalle proprie abitazioni», la situazione è regolare negli altri due principali aeroporti del Paese, quello di Rotterdam-L’Aia e quello di Eindhoven.

Una donna colpita da un albero

Secondo il servizio meteorologico olandese, si tratta della più forte tempesta estiva mai abbattutasi sul Paese. Al momento si conta un morto, una donna che ad Haarlem è stata uccisa da un albero che, sradicato dal vento, è caduto sulla sua auto. Le previsioni indicano uno spostamento della perturbazione, per la quale è stata diramata un’allerta rossa, che nelle prossime ore dovrebbe abbattersi sulla costa della Germania a sulla Danimarca. I danni provocati finora ricordano quelli che erano stati causati dalla tempesta Eleanor, che aveva investito il Paese nel 2018. Ad essere bloccati, oltre al traffico aereo, anche l’autostrada A9 e la circolazione di tutti i treni nel nord dei Paesi Bassi.

