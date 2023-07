Addio al razzo spaziale Ariane 5. Ha portato in orbita il telescopio James Webb e partecipato a Rosetta. L’ultimo lancio – Il video

Un ultimo lancio con alcuni ritardi, come però accade spesso quando si parla di spazio. Poi stanotte a mezzanotte ora italiana, 19:00 ora locale, il razzo Ariane 5 è decollato con successo dal centro spaziale della Guyana Francese, a Kourou. Ariane 5 doveva portare in orbita un satellite per le comunicazioni militari francese (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco. Questo ultimo volo era particolarmente atteso dopo due rinvii, il 16 giugno per motivi tecnici, poi il 4 luglio a causa del maltempo, soprattutto perché segna l’addio a questo razzo ideato e realizzato dall’Esa e prodotto dalla francese Airbus, che nel corso di 27 anni ha fatto ben 117 lanci. Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato il razzo con un messaggio: «Ariane 5 ha segnato per sempre l’avventura spaziale francese ed europea. Dalla sua base di Kourou, nella Guiana francese, ha reso. possibili le missioni più emblematiche come James Webb, Juice, Galileo, Rosetta e molte altre. Una nuova storia sarà scritta da Ariane 6».

In copertina: foto del lancio del telescopio Webb con Ariane 5, video dal profilo @EmmanuelMacron

Leggi anche: