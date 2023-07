Londra, auto contro una scuola a Wimbledon. Diversi feriti

Alcune persone, tra i quali bambini, sono stati feriti questa mattina da un’automobile che è piombata all’interno della scuola The Study Preparatory School, nei pressi del parco Wimbledon Common, a sud di Londra. Come riferisce la Bbc, è certo che ci sono dei feriti ma non è chiaro quanti, la scuola è frequentata da bambine tra i 4 e gli 11 anni (è un’istituto femminile). Il parlamentare eletto in questa circoscrizione Stephen Hammond, dice che la situazione «è estremamente preoccupante. Ci sono certamente numerosi feriti». Non è chiara, però, l’esatta dinamica dei fatti né se si sia trattato di un gesto volontario.

