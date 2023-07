No! Questo video non mostra una «guerra civile» in Francia ed è stato alterato

Circola su TikTok e Instagram il video di una piazza gremita di gente, accompagnato da un suono di sirene simili a quelle che segnalano dei bombardamenti. Il tutto viene attribuito ai disordini che stanno ancora interessando la Francia. Il problema è che si tratta di una clip fuori contesto. Vediamo perché.

Il video riguarda un concerto di una band argentina.

L’audio delle sirene è stato aggiunto.

Analisi

Il video in oggetto è accompagnato dalla didascalia «siamo a un passo dalla guerra civile in Francia».

Ma con una breve ricerca per fotogrammi è possibile risalire al medesimo filmato pubblicato su Twitter il 4 giugno scorso dalla band argentina Los Fabulosos Cadillacs. Scopriamo quindi che l’audio delle sirene nella clip originale non c’era. Effettivamente il contesto è quello di un concerto, non certo di una guerra civile.

Conclusioni

Il filmato che sta circolando in questi giorni attribuito agli scontri in Francia è in realtà la clip di un concerto della band argentina Los Fabulosos Cadillacs.

