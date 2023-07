Paura per van der Sar, l’ex portiere della Juve in terapia intensiva per emorragia cerebrale

Il ds dell’Ajax è in condizioni «stabili», secondo quanto comunicato dal club olandese dopo il ricovero avvenuto mentre si trovava in vacanza in Croazia

L’ex portiere della Juventus e del Manchester United Edwin van der Sar è ricoverato in terapia intensiva a seguito di un’emorragia cerebrale. A renderlo noto è l’Ajax, il club olandese per cui l’ex calciatore riveste dal 2016 il ruolo di direttore generale: «Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un’emorragia cerebrale – si legge nella nota del club -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Quando saranno disponibili informazioni più dettagliate seguirà un aggiornamento. L’intero staff dell’Ajax augura a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono rivolti a te».

Leggi anche: