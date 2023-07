L’Eurovision torna in Svezia, a Malmö l’edizione 2024: finalissima l’11 maggio – Il video

Sarà la città di Malmö, nel Sud della Svezia, a ospitare la 68° edizione dell’Eurovision Song Contest. La finale della prossima edizione della kermesse si svolgerà sabato 11 maggio alla Malmö Arena, mentre le le semifinali avranno luogo martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio. La città di Malmö è stata selezionata dall’Host Broadcaster SVT e dall’EBU per SVT per ospitare la competizione del prossimo anno a seguito della vittoria di Loreen all’Eurovision 2023 di Liverpool con il brano Tattoo. Non è la prima volta che Malmö ospiterà le delegazioni e gli artisti dei Paesi partecipanti all’Eurovision. In precedenza, la città venne scelta già nel 1992 e poi nel 2013, proprio a seguito della prima vittoria dell’Eurofestival da parte di Loreen. Già, perché l’artista svedese con la sua vittoria a Liverpool con il brano Tattoo, è diventata la prima donna a vincere due volte l‘Eurovision Song Contest e ha portato la Svezia a eguagliare il record di vittorie dell’Irlanda, 7 per entrambi i Paesi. Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato che «l’EBU è entusiasta che Malmö sia stata selezionata come città ospitante per l’Eurovision Song Contest 2024», anche perché «Malmö occupa un posto speciale nella storia del Concorso, avendolo ospitato con successo prima nel 1992 e poi nel 2013, dopo l’ultima vittoria di Loreen e siamo entusiasti di tornare in questa città vibrante e dinamica che ha dimostrato di avere i luoghi e le infrastrutture perfette per organizzare il più grande evento di musica dal vivo del mondo».

