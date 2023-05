La Svezia trionfa all’Eurovision 2023. Vince Loreen con il brano «Tattoo». Mengoni quarto classificato

Seconda posizione per la Finlandia, seguita da Israele. Come da regolamento, il prossimo anno il festival musicale si terrà nel Paese scandinavo

Loreen, la cantante che rappresenta la Svezia, ha vinto la 67° edizione dell’Eurovision Song Contest di Liverpool con il brano Tattoo. Data per favorita dai bookmaker, per la popstar – classe 1983 – si tratta della seconda vittoria al festival musicale: nel 2012 sbaragliò infatti la concorrenza con la canzone Euphoria. Secondo gradino del podio per la Finlandia con Kaarija e il suo brano Cha cha cha. Terzo classificato, invece, Israele con Unicorn di Noa Kirel. Marco Mengoni e la sua Due Vite, che l’ha portato al primo posto di Sanremo, si posiziona appena fuori dal podio, al quarto posto con 350 punti. Il cantante ha, però, vinto il premio per la migliore composizione. Come da regolamento, il prossimo anno il concorso canoro si terrà nel Paese scandinavo. Super ospiti della finale i vincitori dello scorso anno, la Kalush Orchestra, e pure il secondo classificato del 2022, Sam Ryder, accompagnato sul palco da Roger Taylor. Ma anche Mahmood (partecipante 2022 in coppia con Blanco con il brano Brividi), che ha interpretato Imagine di John Lennon accompagnato dalla Bbc Philarmonic Orchestra. A condurre la serata il trio formato da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina.

La classifica finale dell’Eurovision

Ecco la classifica che segna la fine di questo Eurovision Song Contest:

Svezia: Loreen, Tattoo

Finlandia: Kaarija, Cha cha cha

Israele: Noa Kirel, Unicorn

Italia: Marco Mengoni, Due Vite

Norvegia: Alessandra, Queen of kings

Ucraina: Tvorchi, Heart of steel

Belgio: Gustaph, Because of you

Estonia: Alika, Bridges

Australia:Voyager, Promise

Repubblica Ceca: Vesna, My sister’s crown

Lituania: Monika Linkyt?, Stay

Cipro: Andrew Lambrou, Break a broken heart

Croazia: Let 3, Mama sc!

Armenia: Brunette, Future lover

Austria: Teya & Salena Who The Hell Is Edgar?

Francia: La Zarra, Évidemment

Spagna: Blanca Paloma, Eaea

Moldavia: Pasha Parfeni, Soarele si luna

Polonia: Blanka, Solo

Svizzera: Remo Forrer, Watergun

Slovenia: Joker Out, Carpe diem

Albania: Albina & Familja Kelmendi, Duje

Portogallo: Mimicat, Ai coração

Serbia: Luke Black, Samo mi se spava

Regno Unito: Mae Muller, I wrote a song

Germania: Lord of the Lost, Blood & glitter

