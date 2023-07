Il letto in fiamme, la telefonata, l’evacuazione: cos’è successo nel rogo nella casa di riposo di Milano – Il video

È partito da un letto il rogo della casa di riposo di Milano: quello infatti è il punto dove i danni sono maggiormente visibili. Adesso si aspetta l’acquisizione della telefonata d’allarme, «certamente fatta dal personale». Questo è quello che emerge dal sopralluogo effettuato nella struttura in via dei Cinquecento, secondo quanto spiegato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Al momento, sono ancora ignote le cause dell’incendio che ha causato decine di intossicati e sei morti. E ci vorrà tempo prima di vederci più chiaro: lo ha spiegato, secondo quanto riporta ANSA, il procuratore capo di Milano, Marcello Viola. Che ha aggiunto: «Stiamo lavorando con la Polizia scientifica e i vigili del fuoco. Ci vorrà tempo per capire le cause». In ogni caso, un dato è già possibile fissarlo, a margine del sopralluogo: «Non ci sono elementi per pensare al dolo».

Le cause

Sulla vicenda, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. «In una situazione come questa, c’è un’ipotesi di scuola, il fascicolo viene aperto come omicidio colposo plurimo. È un’ipotesi di partenza, essendoci sei persone decedute. Il punto di origine dell’incendio è il letto di una persona ricoverata; sull’innesco ci stiamo lavorando», ha aggiunto Siciliano, uscendo dall’Rsa. Non si esclude, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che sia stato una sigaretta accesa da una delle due pazienti. Al centro delle verifiche ci sarebbe anche il sistema elettrico di funzionamento dei letti. L’inchiesta punterà inoltre ad accertare che lenzuola, materassi e altre componenti interni, fossero ignifughi, resistenti alle fiamme e a norma visto il grande fumo che si è sprigionato. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire infine quanti operatori stessero svolgendo il turno notturno, e se l’organico era sufficiente.

Gli eventi

Le prime chiamate ai vigili del fuoco, scrive ancora il Corriere della Sera, sono arrivate intorno all’1.20 di notte. Le fiamme hanno interessato una sola stanza, le cui occupanti (due donne di 69 e 87 anni), sono morte carbonizzate. Le altre vittime sarebbero decedute a causa dell’inalazione del fumo. Complessivamente sono state portate in ospedale 81 persone: due in codice rosso, 14 in giallo e il resto in codice verde. Secondo le testimonianze degli inquilini attorno alla struttura, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco molti anziani si erano affacciati alle finestre, con stracci e lenzuola a coprire la bocca per ripararsi dal fumo. Giunti sul posto, immediatamente i pompieri hanno spento le fiamme. Dopo di che hanno provveduto a mettere in salvo gli ospiti: molti non erano autosufficienti, i feriti sono stati portati fuori a braccia, utilizzando sedie a rotelle e barelle.

«Verso l’una siamo intervenuti con quattro squadre e ci siamo trovati di fronte una situazione complicata da gestire», ha raccontato Nicola Micele, capo dei vigili del fuoco di Milano.« Il corridoio – ha aggiunto – era invaso dal fumo e c’erano fiamme che uscivano dalla stanza. Quindi ci siamo concentrati sullo spegnimento delle fiamme da un lato e dall’altro abbiamo cercato di portare in salvo il maggior numero di persone, chiaramente in un contesto particolarmente complicato dalla mancanza di visibilità per il fumo e dal fatto che parliamo di ospiti in parte non deambulanti».

Le reazioni

La vicenda ha presto scatenato le reazioni di politica e sindacati. Secondo lo Spi Cgil della Lombardia e di Milano, «questo tragico evento pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi dove gli anziani, già di per sé persone fragili, risiedono». Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha spiegato che adesso si sta lavorando per ricollocare gli evacuati, anche velocemente. E si sta cercando posto nelle altre strutture del gestore, «perché ricordo che questa è una struttura del Comune ma data in gestione ai privati da tanti anni». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, su Twitter, ha voluto esprimere il suo cordoglio: «A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell’incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti».

