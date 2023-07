Rai, Santoro al posto di Bianca Berlinguer? L’indiscrezione che agita viale Mazzini

In Rai inizia a farsi avanti una possibile alternativa al programma Cartabianca di Bianca Berlinguer, che in autunno passerà a Mediaset. Secondo un’indiscrezione de La Verità, in Viale Mazzini stanno considerando l’ipotesi di far subentrare Michele Santoro. Ma il direttore di Rai1, Stefano Coletta, non si sbottona ancora e fa saper «che ci stiamo prendendo ancora un momento di riflessione per confrontarci con l’ufficio marketing e fare la scelta giusta». La Verità spiega che «qualcuno di ben informato parla di una telefonata ricevuta da Michele e partita dai vertici Rai, ma lui nega». La notizia è ancora embrionale, non ci sono conferme ufficiali dalla Rai, che alla presentazione dei palinsesti – avvenuta ieri 7 luglio a Napoli – si è riservata altro tempo per prendere la decisione. Uno strappo sofferto, quello tra Berlinguer e Viale Mazzini, dove sembra che il rapporto di fiducia fosse venuto a mancare portando a un naturale abbandono della conduttrice. Nei nuovi programmi Rai ieri è spiccata anche un’altra assenza: quella di Fiorello. Il chiasso, gli schiamazzi e i rischi per la sicurezza, provocati dalla realizzazione del suo programma VivaRai2! in Via Asiago a Roma hanno bloccato la possibilità di fare una seconda edizione. O almeno – ha precisato l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio – finché non si trova una soluzione.

