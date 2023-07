Amadeus e l’annuncio svolta sul Festival di Sanremo 2024: «Gli artisti saranno co-conduttori»

Questo sarà il Festival di Sanremo 2024. Amadeus l’ha annunciato al Tg1 delle 13.30 di oggi, 9 luglio 2023. Il regolamento completo sarà disponibile da domani, ma il conduttore ha rivelato alcune anticipazioni in vista della kermesse musicale prevista dal 6 al 10 febbraio 2024. Innanzitutto, tutte le canzoni in gara potranno essere ascoltate già durante la prima sera che si preannuncia quindi particolarmente lunga e ricca. Mercoledì e giovedì invece, i brani verranno divisi, ha spiegato Amadeus, metà per giorno. Il vero colpo di scena sta nella presentazione, dato che gli artisti che non si esibiranno diventeranno i coconduttori della 74esima edizione festival per una sera, lasciando il posto agli altri nella serata successiva.

La nuova giuria

Le modalità verranno stabilite con un apposito sorteggio in sala stampa la mattina prima della serata. Venerdì come da tradizione sarà dedicato alle cover e ai duetti, con gli artisti in gara che saliranno sul palco assieme a un ospite, a meno che non siano già due o più, caso nel quale non sono previste aggiunte. «Potranno cantare qualsiasi brano, nazionale o internazionale di qualsiasi epoca, anche i propri», precisa Amadeus, la cui uscita è avvenuta «fino al 31 dicembre 2023». Si arriva poi alla finale di sabato, nel quale si scoprirà chi sarà l’artista vincitore o vincitrice. In ultima, cambia la giuria. Il ruolo svolto dalla demoscopica, infatti, verrà sostituita da quella formata dalle radio nazionali, regionali e locali.

