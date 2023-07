Afa, l’anticiclone Cerbero oggi arriva in tutta Italia. Quali sono le città più calde (con punte di 48 gradi)

Il record sarà raggiunto in Sardegna. Le giornate più pesanti martedì e mercoledì

L’anticiclone africano Cerbero sarà responsabile, nelle prossime ore, di una delle ondate di caldo più forti degli ultimi decenni. Partito dal deserto del Sahara è arrivato in Italia due giorni fa, toccando le regioni meridionali. Ieri si è esteso a quelle centrali e oggi occuperà tutta la Penisola. Decimomannu, comune di 8 mila anime a 15 chilometri da Cagliari – spiega oggi Il Corriere della Sera – sarà il comune più caldo d’Italia, con picchi di 48 gradi.

I giorni più caldi e le regioni più colpite

Le giornate più pesanti saranno martedì undici e mercoledì dodici. Ovunque le massime saranno sopra i 33 gradi (eccetto sulle coste). Breve tregua tra il 13 e il 14 luglio, con temperature in lieve calo di due o tre gradi, ma poi l’afa tornerà a colpire nel Centro Sud e in Emilia-Romagna. Quanto durerà? C’è un po’ da rassegnarsi. Per tutto il mese la massa d’aria proveniente dal Sahara stazionerà sul Mediterraneo. A metà settimana, la regione più calda sarà la Sardegna con punte superiori ai 42 gradi, seguita dai picchi di 40 gradi di Toscana, Campania (interna) e Puglia; dai 37-38 gradi di Piemonte, Lombardia (ovest), Emilia, Lazio (alcune aree interne) e dai 35-36 gradi dell’entroterra della Sicilia e della Calabria (cosentino). Quello che preoccupa oltre al giorno è la notte. Le minime superiori saranno superiori ai 23 gradi.

