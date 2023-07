Dai video attribuiti alle proteste in Francia al falso annuncio della federcalcio ucraina – Le fake news della settimana

Anche questa settimana torniamo con una selezione dei nostri fact check. Negli ultimi giorni, a fare da padrone nel mondo della disinformazione è stato senza dubbio il filone legato alle proteste in corso in Francia, che stanno infuocando il Paese da quando, nella mattinata del 27 giugno, un poliziotto ha sparato ed ucciso un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto. Numerose immagini sono state erroneamente attribuite ai disordini, dal video di un presunto cecchino su un tetto alle clip che riprendono svariati animali selvatici che sarebbero stati liberati dagli zoo dai manifestanti per invadere le strade francesi. Siamo poi tornati a parlare di Ucraina, e in particolare del (falso) annuncio della federcalcio ucraina sulle partite commemorative per «300 mila morti» in guerra e del presunto “allevamento di bambini” destinati ai pedofili e al traffico di organi che sarebbe stato scoperto nel Paese. Abbiamo infine ribadito come il cancro non si curi con le frequenze elettromagnetiche, nonostante quanto affermato in una clip dove si racconta la storia dello studio di un certo dottor Royal Rife risalente agli anni ’30.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: