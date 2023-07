La figlia di Valentino Rossi sulla mini-bike a 16 mesi: «Non penso che farà la ballerina…» – Il video

Ad appena 16 mesi, la figlia di Valentino Rossi sembra già destinata a seguire le orme del padre: la piccola Giulia è infatti diventata protagonista di un video virale su Twitter, che la ritrae mentre passa un pomeriggio estivo a giocare nel cortile di casa. Ma con un “giocattolo” molto particolare: una mini-bike elettrica che cavalca munita di casco verde fosforescente. «Non penso che Giulietta farà la ballerina», ha commentato il campione del motociclismo. La clip ha superato il mezzo milione di visualizzazioni, e raccolto commenti teneri e divertiti: «Io ho dovuto aspettare 21 anni per salire sulla mia prima moto perché mio padre non voleva, intanto tu, in quegli anni, vincevi di tutto e di più. È ora di vedere qualche ragazza in motogp. Facci sognare papà!», «Fantastica! Sta nel DNA!!». E ancora, qualcuno fa notare: «Vabbè, Valentino, già che si chiama Giulietta…».

