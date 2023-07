Gérard Depardieu, nuove accuse di violenza sessuale da un’attrice: «Si è abbassato e i pantaloni e mi ha messa al muro»

«Si è permesso di fare osservazioni sul mio fisico davanti a tutta la troupe. Poi si è messo a fare proposte sessuali esplicite, arrivando a propormi denaro e a prendere l’abitudine di allungare le mani». Così un’altra donna ha accusato l’attore 74enne Gèrard Depardieau di molestie sul set. Non ha voluto rivelare la propria identità, ma ha precisato a France Inter di aver fatto l’aiuto regista durante le riprese di una serie televisiva che vedeva Depardieau come protagonista. All’epoca dei fatti aveva 27 anni, conosceva la reputazione dell’attore ma decise di accettare comunque quel posto di lavoro per esigenze economiche.

«Mi ha bloccato al muro»

La donna ha rivelato un episodio in particolare: un giorno un suo superiore le ha chiesto di restare in una stanza da sola con Depardieu, per essere certi che l’attore non entrasse nell’inquadratura durante una ripresa difficile. «Si è tirato giù i pantaloni e mi ha mostrato il suo pene. Così ho dato di matto. Ho lasciato la stanza ma mi ha trattenuta nel corridoio e mi ha bloccata contro il muro. Appena mi sono ripresa dallo shock sono andata a chiudermi in un’altra stanza», ha raccontato la donna. Gerard Depardieu era già stato indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di Charlott Arnould nel 2018 e da altre 13 donne nell’aprile scorso.

