Daniela Santanchè e il contratto da co.co.co. con Visibilia: 5 mila euro al mese con l’azienda in crisi

La ministra del Turismo Daniela Santanchè, presidente e amministratore delegato di Visibilia, aveva stipulato con la sua azienda un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Oltre ai 2,5 milioni di euro incassati in 9 anni per Bioera e Ki Group. Il Fatto Quotidiano racconta che a marzo e ad aprile 2020 Santanchè ha portato a casa 5 mila euro lordi. Nello stesso periodo, sostiene il quotidiano, i dipendenti erano in cassa integrazione. Ma il contratto parte nel gennaio 2012. Ovvero quando la ministra era azionista di riferimento, presidente e amministratore delegato della società quotata. E l’azienda, in difficoltà, metteva i giornalisti in solidarietà, non pagava i collaboratori se non a sconto e aveva problemi anche a saldare i creditori. Nel 2020 Santanchè, il compagno Dimitri Kunz e il consigliere Cipriani ricevevano però gli emolumenti per le cariche di amministrazione. Per un totale di 60 mila euro.

