Il falso annuncio sul servizio DonnexStrada e il numero 1522

Circola da diversi mesi un annuncio via social dove vengono associate due realtà diverse, ma in ogni caso legate al mondo della tutela delle donne: l’associazione DonnexStrada e il numero 155 dello sportello antiviolenza. L’avviso, di fatto, genera confusione e fornisce un’informazione falsa alle donne che hanno necessità di un supporto.

Ecco quanto riportato nell’annuncio, in questo caso condiviso via Facebook il 25 giugno 2023 ottenendo oltre 50 mila condivisioni:

Se sei da sola e stai percorrendo un tratto di strada che non ti sembra sicuro c’è DonnexStrada. Il servizio è gratuito e funziona H24. Puoi chiamare e un’operatrice resterà collegata con te in videochiamata. Il numero è 1522. Fate rete.

L’annuncio falso circola almeno dal dicembre 2022. A smentire il tutto fu la stessa associazione DonnexStrada in un post Facebook del primo dicembre 2022:

DONNEXSTRADA NON È IL 1522

Pubblichiamo integralmente l’immagine delle amiche di Differenza Donna per ribadire ancora in un’occasione che il nostro servizio non ha niente a che fare col 1522, non avendo un numero di telefono

Come funziona il nostro servizio? Funziona esclusivamente tramite Instagram, anche se stiamo lavorando per fare in modo di creare qualcosa con le stesse funzioni che prescinda da Instagram. Se vi sentite poco al sicuro a percorrere un tratto di strada da solx, basta inviarci un messaggio alla pagina @violawalkhome (siamo diventate internazionali dal 15 novembre) specificando il tratto di strada e in che lingua parlate, una delle nostre volontarie vi risponderà e vi accompagnerà a casa

Perchè non abbiamo un numero? Perchè le videochiamate forniscono maggior materiale giuridico nel caso in cui la persona che stiamo accompagnando dovesse essere aggredita