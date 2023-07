Jannik Sinner liquida Safiullin e vola in semifinale a Wimbledon: è la prima volta in carriera

Jannik Sinner vola in semifinale al torneo di Wimbledon, raggiungendo così per la prima volta in carriera la penultima tappa di uno Slam. Il tennista altoatesino ha piegato questo pomeriggio in quattro set la resistenza di Roman Safiullin, n° 92 al mondo (Sinner è ottavo) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. Ora Sinner attende l’esito della sfida sull’altro campo tra Andrej Rublëv e Novak Djokovic (rispettivamente numero 7 e 2 nel ranking Atp) per conoscere il suo prossimo avversario. Le semifinali si giocheranno venerdì 14 luglio, ultimo scoglio prima della finalissima in programma domenica 16. Che ora Sinner non può più nascondere di sognare, a due anni dalla grande chance avuta dal connazionale Matteo Berrettini.

Leggi anche: