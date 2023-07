Il fuorionda di Meloni davanti ai giornalisti, prima le smorfie di dolore poi confessa: «Non mi sono stufata di voi…» – Il video

La mimica facciale di Giorgia Meloni già diceva molto di quanto fosse stata lunga la giornata al vertice Nato a Vilnius in Lituania. Durante la conferenza stampa, la premier italiana ha cominciato a segnalare i primi evidenti segni di cedimento per quei tacchi alti indossati ormai da ore. In un fuorionda mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, Meloni ha cominciato prima a fare qualche smorfia di dolore, per poi sussurrare qualcosa al suo staff: «Fanno malissimo i piedi…». La scena però rischiava di essere equivocata e lei stessa ha dovuto ammettere: «No scusate eh, non è che mi sono stufata di voi, è che…», tirando un lungo sospiro mentre indicava le scarpe.

