«Prigozhin soffre di cancro, curato nella clinica dei vip». La rivelazione di due dipendenti del capo di Wagner

Yevgeny Prigozhin soffre di cancro. A rivelarlo al sito russo di inchieste Proekt sono stati due dipendenti del capo del gruppo Wagner, di cui si sono perse le tracce dopo la fallita rivolta del 24 giugno scorso. I due, che lo hanno frequentato assiduamente negli ultimi anni, hanno detto che Prigozhin soffrirebbe di un tumore all’addome. Per questo si sarebbe posto da tempo a cure specialistiche, anche nella clinica medica russa per vip Sogaz, nella quale ha interessi anche la figlia di Vladimir Putin Maria Vorontsova. Non è chiaro al momento a quando risalirebbe il ricovero citato. La necessità delle cure antitumorali spiegherebbe la presenza in casa di Prigozhin di una stanza con un letto per terapia intensiva, un ventilatore polmonare e un concentratore di ossigeno, svelate dai media russi dopo il fallito ammutinamento. Nell’abitazione del leader della milizia Wagner, durante le perquisizioni, gli agenti di Mosca avrebbero trovato secondo Proekt anche un passaporto falso che alla foto di Prigozhin associava il nome di un certo «Dmitry Isaakovich Geyler»: sotto questo nome sarebbe andato in cura alla clinica Sogaz. E secondo alcuni conoscenti di Prigozhin non è da escludersi che proprio i problemi di salute abbiano contribuito a fargli prendere la decisione di muovere a fine giugno le sue milizie contro le autorità del suo stesso Paese: «Questo è un uomo con lo stomaco e le budella tagliate», avrebbero detto al sito russo.

Il destino del Generale Armageddon

Nelle stesse ore nuove indiscrezioni sono trapelate anche sul destino di un altro degli ex uomini forti dell’apparato militare di Vladimir Putin di cui si sono perse le tracce, il generale Sergei Surovikin. Il vice-comandante delle operazioni militari in Ucraina, che non compare in pubblico dal giorno del fallito golpe della Wagner, sta al momento «riposando», ha detto sinistramente un influente deputato del partito di Vladimir Putin. «Surovikin sta riposando, al momento non è disponibile», ha detto in un video sui social media il capo della commissione Difesa della Duma Andrei Kartapolov. Alcune testate internazionali avevano dato adito all’ipotesi che Surovikin sia in realtà stato arrestato per presunte complicità o inadempienze nell’ambito dell’ammutinamento, ma la notizia è poi stata smentita.

Leggi anche: