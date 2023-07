Fisco: ok del governo a un odg Pd sull’evasione fiscale ma la maggioranza lo boccia

Governo battuto nell’Aula della Camera su un ordine del giorno di Gianni Cuperlo del Pd alla riforma fiscale. Il testo, su cui il sottosegretario all’Economia Federico Freni aveva espresso parere favorevole, è stato bocciato con 148 no e 131 sì. I deputati di opposizione dicono che la «maggioranza ha sconfessato il sottosegretario». E il sottosegretario Freni lascia brevemente l’Aula per poi rientrare. Palazzo Chigi aveva dato parere favorevole ad un ordine del giorno del democratico Gianni Cuperlo che lo impegnava ad una campagna informativa per il contrasto all’evasione fiscale. La maggioranza però ha votato in dissenso dal Governo, bocciandolo.

