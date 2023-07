L’indagine sullo stupro di Capodanno a Firenze: «Chi porta i preservativi? Alcol e droga, quanto ne volete»

Un’inchiesta della procura di Firenze accusa di violenza sessuale alcuni giovanissimi tra i 14 e i 15 anni. Sei adolescenti sono accusati di stupro. Altri tre di aver divulgato le immagini via Whatsapp. E altri 15 per aver fatto diventare virali le immagini. Nell’inchiesta ci sono anche due ragazzine di 12 anni. La pm Giuseppina Mione si è mossa dopo la segnalazione della madre di un ragazzino. Le chat, spiega Repubblica, avrebbero documentato la volontà dei ragazzini di passare una serata tra sesso e droga. Le due 12enni erano stordite da marijuana e alcool. In casi di rapporti tra minori, l’età del consenso è fissata a 13 anni. Per questo è scattata l’accusa di violenza sessuale

31 dicembre 2021

La data chiave è il 31 dicembre 2021. Una ventina di ragazzi si danno appuntamento a casa di un 14enne. In provincia di Firenze vogliono festeggiare il Capodanno. «Chi porta i preservativi?», scrive uno di loro nella chat. «Alcol e fumo? Ce n’è quanto volete», replica un altro. La festa segue esattamente il copione prefissato. Con la presenza delle due 12enni. Il padrone di casa avrebbe chiesto alle due di non rivelare la loro età. I video arrivano a tanti ragazzini che li fanno girare successivamente. Nei filmati si sentono voci in sottofondo che con accento toscano incitano a compiere atti sessuali. Da qui l’identificazione degli indagati e i sequestri dei telefonini. Le ragazze che hanno partecipato alla festa sono state sentite in forma protetta. Anche le due 12enni nel corso di un incidente probatorio.

Leggi anche: