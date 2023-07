La Juve mette alla porta Bonucci, capitano fuori rosa per l’ultimo anno di contratto: si allenerà, ma da solo

A un anno dalla scadenza del contratto, Leonardo Bonucci è finito fuori rosa. A dirglielo senza troppi giri di parole sono stati il dt della Juventus Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna che lo hanno raggiunto in Toscana nel tardo pomeriggio per dargli il ben servito. Nonostante fosse in vacanza, il difensore aveva ripreso ad allenarsi e tornerà a farlo lunedì alla Continassa, anche se non parteciperà alle attività con il resto del gruppo. Così come non parteciperà al tour negli Stati Uniti, perché ormai fuori dal progetto tecnico. Come riporta la Gazzetta dello sport, Bonucci è stato preso alla sprovvista dalla notizia e scioccato per la decisione non ha potuto far altro che prenderne atto. Cosa farà ora il difensore è tutto da decidere. Perché in effetti non ci sarebbero stati piani alternativi finora, tanto era convinto di continuare a indossare la maglia della Juve almeno per quest’ultimo anno. Il suo agente Alessandro Lucci dovrà trovare ora un club di Serie A disposto a dare fiducia al 36enne, che non abbandona la speranza di una convocazione in Nazionale per il prossimo Europeo. Se non dovesse trovare spazio altrove, Bonucci potrà comunque contare sugli accordi previsti dal contratto, che prevedono altri 3,5 milioni per l’ultima stagione. Intanto dovrà mollare la fascia di capitano, che passerà sul braccio di Danilo.

