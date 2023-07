Juventus, ufficiale l’addio alla Superlega: «Usciamo dal progetto, divergenze con Real Madrid e Barcellona»

La Juventus si tira ufficialmente fuori dal progetto della Super Lega. È lo stesso club bianconero a confermare di «aver iniziato la procedura di uscita» da quell’idea tanto voluta dall’ex presidente Andrea Agnelli, ma che è costata uno scontro durissimo con l’Uefa tutt’ora in corso. Con questo passo i nuovi vertici juventini hanno messo in moto tutto il processo che porterà il club fuori dal piano sul torneo europeo non da subito, alla luce dei vincoli di contratto con gli altri club. La strada comunque è tracciata. Nel suo annuncio ufficiale, la Juve ricorda che «ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto consenso di Real Madrid, Barcellona e degli altri club coinvolti nel Progetto Super Lega». La mossa dei vertici juventini anticipa la decisione della Uefa che dovrebbe escludere il club dalle coppe europee. Prese le distanze dal progetto, la Juve potrebbe sperare in una maggiore clemenza, puntando a tornare in Champions nel giro di un anno.

Lo scorso 6 giugno, come avevano anticipato diversi media spagnoli, la Juventus aveva provato a temporeggiare prima di uscire definitivamente dalla Superlega. In quei giorni c’era stata una lettera inviata dai bianconeri a Real Madrid e Barcellona a cui era stato preannunciata l’intenzione di fare di un passo indietro. Quei due club che non avevano ancora «esercitato il recesso dal progetto Super Lega – ricordava la Juve dopo la conferma della lettera – al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale esclusione di Juventus dal progetto». La discussione a questo punto sarebbe finita, apparentemente senza un accordo definito tra le parti stando alla nota del club bianconero: «A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto».

