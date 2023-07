Annunciata la nuova tratta Roma-Pompei: Frecciarossa diretto, ma parte soltanto una volta al mese

L’opzione è disponibile ogni 30 giorni, in un’iniziativa che sembra più uno spot che una reale soluzione per i flussi del turismo capitolino

«Sono molto felice per questa iniziativa che va a coniugare tradizione e modernità. La tradizione del sito archeologico di Pompei e la modernità dell’Alta velocità italiana. Lo dicevamo prima, secondo gli storici una volta ci volevano tre giorni per arrivare a Pompei. Ora ci vorrà un’ora e 47 minuti. È qualcosa che viene nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione che ci impegna a tutelare e sviluppare il patrimonio artistico della Nazione, anche aumentandone l’accessibilità». È l’annuncio con cui il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha salutato l’avvento di una nuova tratta di Trenitalia. Un Frecciarossa diretto che parte da Roma Termini alle 8.53 e arriva alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad aspettare i passeggeri, una navetta – Pompei Link – che condurrà i passeggeri al sito archeologico. Un’ora e 47 minuti di viaggio, come detto, all’andata, mentre al ritorno ci vorranno due ore e un quarto, con partenza alle 18.40 e rientro a Roma alle 20.55. A bordo del treno, «sarà possibile fruire della proiezione di un video introduttivo alla storia degli scavi», ha spiegato Massimo Osanna, direttore generale Musei del ministero. Insomma, l’annuncio è di quelli importanti.

L’impatto che, però, l’iniziativa avrà sui flussi turistici è decisamente meno rilevante di quanto possa sembrare dall’annuncio. Già perché questo speciale Frecciarossa partirà solo una volta ogni 30 giorni, la terza domenica di ogni mese. Per la restante parte del calendario, i turisti potranno comunque raggiungere Pompei con le altre soluzioni offerte da Trenitalia. È nello stesso comunicato diffuso per l’inaugurazione del nuovo collegamento che c’è scritto: «Si aggiungerà alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, già esistenti tra Roma e Pompei in Frecciarossa, che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’alta velocità e il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla sottostante stazione di Piazza Garibaldi». Ed è andando sul sito della compagnia di trasporti che, in realtà, si scopre un altro “eccesso di entusiasmo”. Se per raggiungere Pompei dalla Capitale, una volta al mese, si potrà prendere il Frecciarossa che impiega un’ora e 47 minuti, la velocità dei collegamenti già esistenti non è di molto inferiore: si aggirano tutti intorno alle due ore. Ad esempio, una soluzione offerta – quella delle 10:35 – riporta una durata di un’ora e 59 minuti.

Sangiuliano: “Frecciarossa Roma-Pompei unisce tradizione e modernità, da articolo 9 Costituzione” Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: