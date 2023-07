Gli scatti con gli animali che sembrano meme viventi: i finalisti Comedy Pet Photo Award 2023 – Le foto

Buffi, impacciati, ma sempre dolci. Sono state selezionate le 25 fotografie finaliste del Comedy Pet Photo Awards, il concorso annuale che celebra le foto più divertenti degli amici a quattro zampe. Il concorso a premi è stato istituito da due fotografi inglesi, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, «per celebrare il ruolo positivo e vitale che gli animali domestici hanno nella nostra vita e per incoraggiare l’impegno per il benessere degli animali», nonché creatori del contest fotografico Comedy Wildlife Photography Awards, in cui vengono premiati gli scatti più curiosi e buffi focalizzandosi però sulla fauna selvatica e alla sua conservazione. Tra i finalisti di quest’anno ce n’è per tutti i gusti, dal gattone imbronciato che osserva il mare, al cane che si lancia davanti alle persone in posa pronte a farsi scattare una foto sulla panchina, passando per la tartaruga che furtivamente si mangia un bel fiore. I vincitori di Comedy Pet 2023 saranno annunciati l’11 agosto.

The Comedy Pet Photography Awards 2023 | Kenichi Morinaga

The Comedy Pet Photography Awards | Chris Porsz

The Comedy Pet Photography Awards | Kazutoshi Ono

The Comedy Pet Photography Awards | Jonathan Casey

The Comedy Pet Photography Awards | Kerstin Leichtenmuller

The Comedy Pet Photography Awards | Monyque Macedo Dos Santos

The Comedy Pet Photography Awards | Sophie Boynton

Foto in copertina: © Chris Porsz / Comedy Pets

Leggi anche: